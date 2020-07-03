عاجل| لقاء سعودي سوداني هام.. هذا ما دار فيه

الجمعة 3 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان علي بن حسن جعفر.



بحث اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ودراسة زيادة المنح التعليمية للطلاب السودانيين في جامعات المملكة في مختلف التخصصات والتعاون العلمي بين المملكة وجامعة افريقيا وترتيب زيارة الوزير للمملكة بعد انجلاء جائحة كورونا.

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وجدد مفرح تأييد واشادة الحكومة السودانية بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا.

وقال إن ذلك القرار يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، ممتدحا دعم المملكة المستمر في كافة المحافل وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

فيما أكد السفير حرص المملكة على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المناحي، مشيرا إلى أزلية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.