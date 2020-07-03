قوى التغيير تعلن عن تفويضها حمدوك بتعيين حكام 12 ولاية بينهم امرأتان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى «الحرية والتغيير» ، أمس الخميس، تفويضها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتعيين حكام 12 ولاية، من القوائم الموجودة لديه على أن يكون من بينهم امرأتان، ويجري إرجاء تعيين حكام 6 ولايات.

وقال القيادي في «الحرية والتغيير» أحمد حضرة: « قمنا بتفويض حمدوك ليقوم بتعيين حكام 12 ولاية من القوائم التي رفعت إليه لتكون من بينهم امرأتان وقبلنا طلبه بتأجيل تعيين 6 من حكام الولايات الأخرى التي يرى أنها تعاني من ظروف خاصة تتطلب تأجيلا، إلى جانب أن تكون نسبة النساء في وزراء حكومات الولايات بنسبة تمثيل تقارب 50٪ من كل حكومة ولائية».

وتابع «الآن كل القوائم من تنسيقيات الحرية والتغيير موجودة لدى حمدوك ونتطلع لأن يقوم باختيارهم بتعيينهم في القريب العاجل بناء على التفويض الممنوح له».