الصحة: عدد الاصابات بفيروس كورونا في السودان وصل إلى 9663 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتين وفاة، فيما تم شفاء 18 حالة، وذلك وفقًا للتقرير الوبائي ليوم الثلاثاء .

وأوضحت الوزارة، في بيان صباح الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء أن الحالات الجديدة سُجلت منها 44 اصابة في الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 147 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9663 حالة، بينها 604 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4624 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.