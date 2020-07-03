مجلس الوزراء يرفض مقترح وزارة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بحسب صحيفة السودانى ونقلا بالواسطة – عن الصحفى عطاف محمد مختار – فإن مجلس الوزراء اسقط الاسبوع الماضى مقترحات قدمها وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى .

ويقول الخبر ان الوزراء اعتبروا هذه القرارات التى طالب الدكتور البدوى باقرارها اعتبروها مرهقة للناس و قاسية جدا وغير محتملة ، ونسال الأستاذ عطاف – ان كان يعرف – ماهى هذه القرارات التى رفضها الوزراء لقسوتها ؟ وهل هى اشد قسوة من التكهنات التى اشارت لها صحيفة كوش نيوز عن رفع الدعم تماما عن الخبز والوقود والكهرباء وتم عرض الأسعار المتوقعة مما شكل صدمة كبرى للناس

واخافهم من القادم الصعب عليهم خاصة وإن السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قال فى تصريحات تلفزيونية قبل أيام ان قرارات هامة ستصدر وسيكون اثرها على الناس صعبا وإن ضرورة الاصلاح تقتضى ذلك وإن يتحملها الناس وصولا الى الهدف المنشود ، ونسأل هنا ماهى هذه القرارات التى رفضها مجلس الوزراء بحسب خبر صحيفة السودانى ؟ وما الذى يمكن توقعه أصعب من التكهنات التى وردت فى صحيفة كوش نيوز؟

لاندرى بالضبط لكن نظرة فى الخبر تجعلنا نخشى من القادم الاصعب وهى سعى السيد الوزير دكتور البدوى الى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولى ، وهذا ما يجعلنا نتخوف من سياسة الصندوق التى ما تم تطبيقها فى مكان الا جرت عليه الوبال ، وتقول هذه الفرقة :

ترتكز قرارات البدوي في مجملها على روشتة صندوق النقد الدولي التي تهدف لإصلاح الاقتصاد الكلي الشيء الذي يتطلب بعضها قرارات صعبة على المواطن مثل (توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم الكلي عن المحروقات والسلع الأساسية).

الجدير بالذكر أن وزير المالية قال في تصريحات صحفية عقب عودته من امريكا في أكتوبر الماضي، ان السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق لإعادة تأهيل البلاد. وأضاف البدوي ان الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية لكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل.