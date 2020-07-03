الشيخ الزكزكي يفضح المنظمات الحقوقية الدولية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ المجزرة المروعة التى ارتكبتها القوات الحكومية فى مدينة زاريا بنيجيريا واسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى فى صفوف اعضاء ومناصرى الحركة الاسلامية فى نيجيريا الذين كانوا يقيمون احتفالات درجوا على اقامتها ودوما كانت تتسم بالسلمية كما هو نهج الحركة وزعيمها داعية السلم والتعايش الشيخ ابراهيم الزكزكى ، منذ تلك اللحظة والعدالة الدولية المدعاة تتهاوى ومنظماتها وهيئاتها ومؤسساتها تفتضح يوما بعد يوم ، وهى تعجز عن مناصرة رجل يمثل رمز المظلومية فى افريقيا ، وهذا الرجل – الشيخ الزكزكى- يكشف كل يوم زيف وبطلان ادعاءات هذه المنظمات ويثبت للعالم كذبها وعدم استحقاقها الاحترام.

تجدر الاشارة الى أن المجزرة البشعة التى وقعت بمدينة زاريا في ولاية كادونا شمال نيجيريا فى 29 صفر 1437 الموافق 12 ديسمبر 2015 اسفرت عن مقتل العشرات واصابة زعيم الحركة الشيخ ابراهيم الزكزكى الذى يعانى من امراض مزمنة اضافة الى اصابات مباشرة بالرصاص ، كما يعانى الشيخ من استقرار الشظايا فى العديد من اعضاء جسده الأمر الذى يهدد حياته بالخطر خاصة فى ظل تعسف السلطة ورفضها النداءات المتكررة الصادرة من عدة جهات باعطاء الشيخ الحق فى اختيار عند من يتعالج عنده ، لكن ابوجا تواصل التعنت والشيخ يقاسى المرض والاسر وفقدان ستة من ابنائه الذين قتلتهم الحكومة فى فترات متقاربة اضافة الى معاناته النفسية من الهجوم على حركته السلمية وجرح وقتل المئات من ابناء الحركة الاسلامية الذين تربوا على يد الشيخ وهم يدعون الى مناصرة المستضعفين والصرخة بوجه المستكبرين ورفع شعار تحرير القدس وطرد الصهاينة الغاصبين من أرض المسلمين فى فلسطين لذا نرى تراخى المنظمات والمؤسسات الحقوقية فى الغرب المدعية زورا وبهتانا اهتمامها بحقوق الانسان واذا لها تنكص عن التزامها بمناصرة المظلومين عندما يأتى الدور على الشيخ ابراهيم الزكزكى ومن معه على خط مواجهة الإستكبار الامريكى الاسرائيلى.

ان هذه المنظمات الحقوقية بعيدة كل البعد عن الالتزام بمبادئها والتقيد ببرنامجها الذى عليه تأسست وهى باغفالها ذكر مظلومية الشيخ الزكزكى انما تتحول الى مؤسسات ومنظمات وهيئات سياسية غير محايدة ولاتستحق الاحترام ، ونراها تصبح اداة بيد الإستكبار الذى يوظفها لخدمة مصالحه مما يخرجها عن الاتصاف بصفة المهنية والأخلاق .

هاهو الشيخ الكبير فى السن المريض الذى يعانى من اصابات عديدة بالرصاص والممتلئ جسمه بالسموم جراء عدم اخراج الشظايا فى جسده هاهو يرمق المنظمات الحقوقية هازئا وهو يحاكمها ويهزمها مثبتا كذبها وبطلان ادعائها.