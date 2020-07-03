الفتنة نائمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ضجت الاسافير الاسبوع الماضى بحديث دكتور محمد على الجزولى عن معلومات خطيرة يدعى كشفها وهى ابلاغ المخابرات التركية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن انقلاب يتم التدبير له ، وإن التنسيق اكتمل بين بعض الاحزاب (تم ورود اسم الحزب الشيوعى وحزب المؤتمر السودانى ) للتآمر على الثورة والاتقضاض على السلطة بترتيب مع جهات خارجية ، وتحدث الدكتور الجزولى عن ان السفير التركى بالخرطوم ابلغ الفريق البرهان بالامر خلال لقائه به مؤخرا ، وحذر الجزولى من مغبة مايتم التخطيط له وما يمكن ان يقود البلد إليه من فتن ومشاكل بحسب تعبيره .

انه كلام بالغ الخطورة لايمكن تمريره هكذا دون التوقف عنده والاعلان للمواطنين عن حقيقة الامر .

مؤسسة الرئاسة نفت الخبر جملة وتفصيلا واعتبرت حديث الدكتور الجزولى بابا من ابواب الفتنة ويهدف لخلق بلبلة واضطراب فى البلد .

وقال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للرئيس البرهان، إن المعلومات الواردة في فيديو رئيس حزب دولة القانون والتنمية، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أبو هاجة في تصريح (صحفي يوم الأربعاء) : الفيديو المذكور أورد معلومات كاذبة تتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان وراءه جهات علمانية متطرفة وحركات مسلحة وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة واعتقال 13 ضابط و200 فرد من لجان المقاومة”. وتابع: “هذا الفيديو القصد منه خلق البلبلة وزرع الفتن”.

قيادة القوات المسلحة من جانبها نفت الادعاءات التي رددها الدكتور الجزولي وتحدث فيها عن حدوث محاولة انقلابية يسارية، تمت برعاية من دولة (وصفها بالصغيرة)، تلتها اعتقالات لبعض المتورطين فيها، ووصف الجيش ادعاءات الجزولي بالكذب، ونفاها وتبرأ منها، واتهمه بتعود العيش في المياه الآسنة، وأمن في بيان رسمي (بحسب صحيفة اليوم التالي) على وحدة الجيش والقوات النظامية الأخرى، وحذر البيان من أسماهم (دعاة الفتنة) من السعي إلى شق الصف الوطني، وطالبهم بالابتعاد عن الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات الآيدولوجية والسياسية، وذكر البيان أن مبادئ الحرية والسلام والعدالة محروسة بالقانون، ومحصنة بالقوات النظامية، وأكد مصدر مسئول داخل القوات المسلحة أنهم حركوا إجراءات قانونية ضد الجزولي، وأنه أخفى نفسه للحيلولة دون الوصول إليه.

اننا ندعو الجميع بابعاد الجيش عن صراعاتهم وتنافسهم وننادى بضرورة تقديم الدكتور الجزولى الى محاكمة عاجله وندعوه ليكون شجاعا ويظهر نفسه ويقدم ادلته على ماقال أو يتحمل مسؤولية اثارته الفتنة وممارسته الكذب الضار بالجميع.

ونذكر الجميع باهمية الابتعاد عن اثارة الفتنة فى البلد وليضعوا نصب اعينهم القول الواضح : الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.