شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف جهاز المخابرات العامة عن تمكنهم من القبض على اللواء أمن معاش أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول ظُهر أمس.

وأكد الجهاز فِي تعميم صحفي أن فريق مشترك من الأجهزة الأمنية تمكن من القبض على أنس عمر و العقيد أمن معاش خالد محمد نور بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما و ذلك بحي الهدي بشرق النيل .

و شرعت الأجهزة – وفقاً للتعميم – في إستجوابهم و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية في مواجهتهم. وأكد جهاز المخابرات إن الأجهزة الأمنية حريصة على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالامن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات. المادة السابقة خطبة الجمعة.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة الفتنة نائمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل القبض على اللواء أمن انس عمر… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.