نعي الشهيد الثاني لمليونية 30 يونيو بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتقت إلى الله تعالى في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم روح الشهيد الثاني لمليونية 30 يونيو موكب امدرمان موسى عثمان (الحاج) وسيتم تسليم الجثمان في التاسعة صباحا اليوم بمستشفى امدرمان. المادة السابقة كتائب الظل.. بقلم اسماعيل حسن المقالة القادمة افسحوا لأنس في المجالس.. بقلم صباح محمد الحسن

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