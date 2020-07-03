كتائب الظل.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قلتها من قبل أكثر من مرة… وسأقولها مجدداً عشرات المرات: إن في القروبات والمواقع الإلكترونية، أعضاء يكتبون في الرياضة والسياسة، أفضل بكثير من بعض الكتاب الرياضيين والسياسيين في الصحف والمجلات..

* أفضل بإسلوبهم…

* أفضل بطرحهم…

* وأفضل بالتجرّد والصراحة والوضوح..

* وشخصياً أعتز جداً بأنني أفسحت لبعضهم مساحات مقدرة في هذه الزاوية، تشجيعاً لهم.. وتعميماً للفائدة..

* وأمس قرأت في (الوات ساب) مقالة رياضية رائعة من النوع الذي أتحدث عنه، للكاتب المريخي المبدع ابا ذر الكدرو، بعنوان(كتائب الظل)؛ حول الوضع الراهن في المريخ.. هذا نصها:

(1)

* إذا كان س + ص = 10

وس2 + ص2 =20

فما قيمة س ص؟؟

(2)

* وإذا كان بيان اللجنة التنسيقية العليا للحراك المريخي لسحب الثقة (الأول)=حازم…

والبيان الثانى يساوى نتيجة حاصل طرح (حازم – قدالة)

فما قيمة الحبر الذى كُتب به البيانان؟

(3)

* إذا كان بيان عصام قدالة عبارة عن قيمة حاصل بيان اللجنة التنسيقية العليا للحراك المريخي لسحب الثقة (الأول)+(الثاني)؛ فما قيمة حاصل البيان الأول الداعم لحازم- ال120 ألف دولار؟

(4)

* واشتعل الرأس شيباً.. واشتعلت المعركة الإنتخابية دولاراً..

(5)

* إذا كان جالون البنزين 75ج، ورطل اللبن 40ج، وكيس التسالي 20ج، فصوت الناخب الواحد ح يكون بكم دولار؟؟!!

(6)

* في الأول تم الإعلان عن أن لجنة سحب الثقة لجنة (ميدانية) ينحصر عملها في جمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية، وتقديمها للجنة القانونية، وليس لها علاقة بالإنتخابات، وانها تقيف على مسافة واحدة من جميع المترشحين..

* الجدّ شنو عشان تقوم تطلع ليها بيان تدفع فيه بحازم مصطفى مرشحاً لرئاسة النادي؟؟

* ما قلتوا كل المرشحين عندكم علي مسافة واحدة..

* القرّب مسافة حازم شنووو؟؟

* والبخليكم تطلعوا (بيان أول)، عشان تنجبروا تطلعوا (بيان تانى)، تنفوا بيهو البيان الأول شنوووووو؟؟؟!!!!

(7)

* بالنسبة لقدالة، ودا كمان ظهر جديد… قدر ما ينصحوه بي جاي، يظهر بي جاي… يوم يتفاوض مع اللعيبة من دون إذن مسبق او صفة قانونية أو حتى اعتبارية… ويوم يجلس مع قائد الفريق لإعادة تسجيله، ليس من أجل الإعادة ومصلحة الفريق، ولكن من أجل كسب ثقل جماهيري وانتخابي، وكأن من سيقومون بالتصويت له جمهور برنامج (ذا فويس) المتخصص في إكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية!!!!

(8)

* نقول لقدالة وحازم وكركابة وكل من يأنس في نفسه الثقة، ويرغب في الترشح لرئاسة نادي المريخ، اطرحوا برنامجكم الإنتخابي الواضح، بعيداً عن الفوضى الحاصلة، خصوصاً الفرصة لسه قدامكم..

* أما ما تقومون به الآن، فهو أشبه بتجارة بيع الخرد في سوق حلايب..

(9)

* ما حدث مؤخراً فيه إنصاف ربانى، ونصر كبير للجنة التعبئة المريخية، التى اتخذت (موقفاً حيادياً) مشرفاً، قصدت به خدمة المريخ (الكيان)..

(10)

* أما بالنسبة لل 120 ألف دولار مبلغ التأمين.. فأولاً مافي حاجة إسمها تأمين.. وأول مرة في تاريخ كرة القدم نسمع بحاجة زى دى..

* ثانياً.. الناس القعدوا معاك يا قدالة، وطلبوا منك تدفع المبلغ دا… قعدوا معاك بي ياتو صفة؟؟ والفوضم منو عشان يقعدوا معاك؟؟!!

* ثالثاً… ناس أصلاً ما واثقين في قدراتك المالية، البقعدك معاهم شنو؟؟ وهم ذاتم البوديهم ليك شنووو؟؟؟؟

* رابعاً… زمن الغطغطة والدسدسة انتهى يا قدالة.. وشغل (قعدات صرفات الصندوق) دا خليهو.. يا كان تفصح لينا عن أسماء الناس الطلبت منك المبلغ الدولاري، يا كمان كان تبلع لسانك عليك!!

* خامساً… حسب متابعتنا لمجريات الأحداث في الأيام الماضية، نجد أن الأخوان مولانا حيدر التوم، والصحفي أمير عوض، والصديق متوكل ود الجزيرة؛ هم من أوائل الناس القعدت مع عصام قدالة عندما أعلن إنو عاوز يترشح لمنصب رئيس النادى، لذلك نحن نطالبهم بحكم قربهم من قدالة؛ بأن (يفتونا) في موضوع ال120 ألف دولار!!

* يفتُونا فيها إِن كانوا بها يعلمون..

* ختاماً… الموضوع ده وراهو (كتائب ظل).. تطول وتقصر ﺍلأيام، ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺮﺟﻌﻪ ﺟﻴﺎﺑﺎ.. ﻭﻃﻴﻮﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ، ﻣﺼﻴﺮﺍ ﺗﻼﻗﻲ أﺳﺮﺍﺑﺎ… وتطول وتقصر الأيام، مصيرها تخرج للعلن والناس تعرفها.. أبا ذر الكدرو

* من المحرر: يعلم معظم المريخاب أن الأخ أبا ذر الكدرو، واحد من النشطاء والمتابعين عن كثب، للأحداث في المريخ.. وأحسب أنه بهذه المقالة أرسل رسالة واضحة لأصحاب الأجندة الخاصة، التي لا علاقة لها بالحراك الدائر في مجتمع المريخ هذه الأيام.. فليتها وصلتهم، وخدمت الغرض الذي دفعه إلى تسطيرها..

* ملحوظة: الأخ الحبيب متوكل ود الجزيرة، إتصل بي مساء أمس، وشرح لي كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء الذي جمعهم بقدالة.. والأسباب الموضوعية التي دفعت بعض الإخوة لترشيح حازم مصطفى لرئاسة المريخ القادمة..

* وأكدت له أننا لا نمانع في تقديم حازم للرئاسة، ولكن ليس عن طريق لجنة الحراك، إنما عن طريق أي لجنة أخرى يتم تشكيلها لهذا الغرض، ولا تكون لها علاقة بلجنة سحب الثقة..

* وكفى.