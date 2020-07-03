دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** مسئولين من الخير ..اين قضية المريخ في كأس واين قرار الاتحاد العام بتسليم المريخ بطولة الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٨ …صحيح أن الكورونا اوقفت النشاط لكن هذا لا يعني أن يتناسي مجلس المريخ والاتحاد العام هذه القضية خاصة الاتحاد العام الذي لم يشير إليها مجرد اشاره بعد إعلانه استئناف النشاط …علي مجلس المريخ أن يتحرك لاستلام كأس الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٨ قبل انطلاقة ما تبقي من مباريات الدوري الممتاز …تمسكوا بحقوق المريخ يا مادبو ولا تجعلوا من قضية كأس نسيا منسية

** عودة النشاط أيها السادة يعني نشاط كرة القدم ذلك لأن الاتحاد العام لكرة القدم لا علاقة له بالاتحادات الاخري وهنالك اتحاد السلة واتحاد الطائرة والتنس والملاكمة والسباحة وهكذا وعلي كل اتحاد أن يجتهد لاستئناف نشاطه

** تفاجأت بما يسمي بالحراك المريخي يعلن عن ترشيح القنصل حازم لرئاسة المريخ بعد ذهاب المجلس الحالي ونفس هذا الحراك كان قد رشح الاخ عصام قدالة لرئاسة النادي وطلب منه دفع ١٢٠ الف دولار رسوم تأمين ..ودي طبعا اول مرة نسمع بيها ..زول عايز يترشح لرئاسة المريخ يدفع ١٢٠ الف دولار ..معقولة ومن فرض هذا المبلغ ومن فوض الحراك المريخي اصلا لترشيح رئيس ولماذا تخلي الحراك عن عصام قدالة ولماذا تهرب من اجتماع كان من المفترض أن يعقد بمنزل الزعيم محمد الياس ومن اين جاء الحراك بالقنصل حازم المتواجد خارج السودان ويريد أن يفرضه علي الناس ونقول لناس الحراك المريخ ما لعبة وما ممكن ترشحو قدالة وتسفههو في تناقض غريب ودون توضيح اي أسباب .وترشحوا شخص آخر

** كل جماهير المريخ أدركت أن المرشح القادم لرئاسة المريخ هو عصام قدالة ودعمت ترشيحه وكل الأقلام المريخية القوية والمؤثرة دعمته وشخصيا لن اتنازل عن دعمه لانني اقررت بذلك للقارئ وللمشجع المريخي ولقناعتي التامة بان لديه من الإمكانات المادية ما يجعل المريخ يعيش في بحبوحة وكنت اتمني ان تكون جماعة الحراك المريخي عند موقفها ولي عودة باذن الله

** جدل في الهلال بعد أن أعلنت اللجنة القانونية بالاتحاد العام مد فترة مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكاردينال لثلاث أشهر وطبعا اللجنة القانونية لا يمكن أن تكون جاهلة بالقانون وعموما ننتظر ماذا يحدث في الايام المقبلة ونري ماذا تفعل المعارضة الهلالية التي تحركت لمناهضة القرار

** حقيقة وضع المريخ والهلال غريب وكلاهما لم يجيز نظامه الأساسي وعدم إجازة النظام الأساسي تعني أن الناديين ما زالا يتبعان للوزارة الولائية ولكن الاتحاد العام يصر علي تبعية الناديين له مستندا علي نظامه الأساسي والنظام الأساسي للاتحاد الدولي فيفا

** أخطأت في مرة سابقة بقولي أن المدرب التونسي امين المسلمي متواجد بالخرطوم وكنت اعتقد ذلك لأن الطيران متوقف من فترة طويلة ووضح لي أن الرجل في بلاده والسؤال متي يعود والطيران متوقف

** متي ينتهي مسلسل رمضان عجب ومحمد الرشيد ليرتاحا نفسيا ويعودان للتدريبات بشهية مفتوحة

** ترحيب كبير وسط جماهير المريخ بعودة المدرب المسلمي والترحيب الأكبر كان وسط اللاعبين

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** نقول للمرة الثانية لا لإقامة ما تبقي من مباريات الدوري الممتاز علي طريقة التجميع

** نتحدث عن قدالة وعن القنصل حازم ومجلس المريخ الحالي بخطط لدورة ثانية وان كانت هذه مواقف الحراك المريخي فابشر بطول سلامة يا سوداكال

** تحية هذا الصباح لنجم الهلال السابق عزالدين عثمان الدحيش الذي اسعد عشاق كرة القدم في سنوات ماضية وتحيات الصحة والعافية

** الاخ الصادق مادبو امين مال المريخ …صباح الخير

** اذا قسمنا الفنانين علي طريقة أندية كرة القدم سيكون محمد وردي لوحده في الدرجة الممتازة ..وعثمان حسين وكابلي واحمد المصطفي ومحمد الأمين وودالبادية في الدرجة الأولي والبقية درجة ثانية وثالثة

** انت ما تعرف صليحك من عدوك

** آخر دبوس

** جماعة الحراك المريخي سقطت في اول امتحان