تأمين ولامين.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بحمد الله كورونا تودعنا في ايامها الاخيرة وخلتنا تامين ولامين

*لم نفقد الا البعض القليل

*مع تمنياتنا لمن فقدناهم برحمة واسعة

*فهم شهداء

*لان الوباء طاعون

*والمطعون شهيد

*المهم

*اننا تامين ولامين وعاملين تأمين

*ولن نقول الا مايرضي الله

*انا لله وانا اليه راجعون

*المهم

*التأمين شئ ضروري لانه يشكل تضامنا في درء المخاطر عن الفرد

*وبالرغم من ترديدنا لعبارة ابدا لحكم الفرد

*الا لاننا مع تأمين مخاطر الفرد وتحميل تبعاتها للمجموعة

*التأمين مهم

*الكهرباء دي لو مافيها تأمين خطرة

*والغاز يحتاج لتأمين

*حتي السلاح عندو تأمين

*وتأمين السلاح ده ضرووووري

*لانو بخلي الناس تامين ولامين

*وفي ناس بعملوا تامينين

*تأمين ونايبو

*جيبني معاك نائب تأمين

*المهم

*التأمين ليس بالعمل المخجل

*لذا المؤمن او المؤمن له او المؤمن عليه والمؤمل ديل كلهم مافي داعي ينكروا التأمين

*وغيرهم لا يحق له استنكار التأمين

*فالتأمين تأمين

*والحمد لله تامين ولامين

*ايها الناس

*نحمد لله ان الامور تتكشف براها

*فليس لها من دون الله كاشفا

*لكن الشافعة النومها شين

*حبوبتها بتصر يلبسوها بنطلون لما تجي تنوم

*لانها بتتكشف لما تنوم قفا

*وكشف العورات ماحبابو

*والحمد لله تامين ولامين

*وفي تأمين شديد

*ايها الناس

*رحل من بلدنا زول جميل

*مولانا حيدر محجوب تمساح

*رجل كالنسمة عاش بيننا

*وكالنسمة رحل في هدوء

*لحسن حظي زاملته في المدرسة وجاورته في الحي وصادقته من القلب فالتقينا في المعادلة وضمتنا المحاماة في زمالة مقدسة وجمعنا حب المريخ

*فالتقينا في رحاب الزعيم بالدائرة القانونية

*وتشرفنا في تلك الحقبة بوضع النظام الاساسي ٢٠٠٨

*وكان ذلك في حضرة الرجل الشفيف النظيف مولانا ازهري وداعة الله

*حيدر تمساح كان محبا للرياضة لذا قدم لها الكثير

*وكان محبا للناس

*لذا عاش بيننا أساسيا في مجموعة العباد الذين اختصهم الله لقضاء حوائج الناس

*فكان قضاي خلاس

*وتاني من بلدنا قام رحل زول جميل

*نعي الناعي للوسط الرياضي كابتن مصطفي سيماوي

*مدافع الهلال والمنتخب

*اخو الإخوان الذي بكاهو المريخاب قبل الهلالاب

*ومصطفي ابن الشيخ سيماوي الفقيه العارف بالله

*من اسرة رياضية مية المية

*فهو شقيق للكابتن كمال سيماوي مهاجم بيت المال واحد اعظم معلمي المدارس وصاحب بصمات في انجاح الدورات المدرسية في تلك الحقبة

*وشقيقه ابوبكر سيماوي حارس المرمى والمدرب بقطر حاليا

*وياسلام علي شقيقه المرحوم يحي الفنان المبدع الممتع الذي لا تقل مهاراته عن كابتن سكسك امد الله في ايامه

*واخوهو احمد سيماوي الحريف برغم ماحباه الله بذلك الجسد الذي فيه بسطة

*وحتي آخر العنقود عمر الفاروق كان رياضيا

*بصمات الراحل مصطفي الرياضية لم تنقطع بتركه للكرة

*بل امتدت دعما للنشئ وتشجيعا لهم وتواصل مع اهل الرياضة ومجتمعها

*ويكفيه تبنيه لطفل حتي اوصله للممتاز والمنتخب عبر بوابة الخرطوم والمريخ

*.نجم الدين عبدالله صنيعة الراحل مصطفي

*اللهم ارحمهما رحمة واسعة واجعل الجنة مثواهما

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*رسائل مواكبنا وصلت ليكم ووصلت لينا

*وصلت للجماعة واقنعتهم ماعندهم رجعة لينا

*ووصلت لي الحكومة مافادها نحنا البنتحكم ماهي البتتحكم فينا

*ووصلت للعالم

*اننا حارسين ثورتنا ومفتحين عيننا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الزول تلقاهو سايق بتهور تقول ليهو يازول يقول ليك مؤمن شامل كامل…تأمين شنو كمان مع الموت والحريق والغريق وغييييييق

والي لقاء

سلك