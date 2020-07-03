فضيحة كبرى لحسناء الإعلام السوداني لوشي على الهواء مباشرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على نظاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو للإعلامية آلاء المبارك الشهيرة بلوشي تظهر من خلاله وهي تقدم إحدى الفقرات التلفزيونية. وبحسب ما نقل محرر كوش نيوز من بعض الناشطون الذين تداولوا المقطع ووضعوا له عنوان “فضيحة كبرى للحسناء” فقد أرتكبت لوشي خطأين جسيمين خلال حديثها. ففي المرة الأولى صنفت حسناء الإعلام السودان كمدينة, وفي المرة الثانية تحدثت عن مدينة الأبيض قائلة: (ولاية الأبيض) وهي أخطاء قاتلة وشنيعة بحسب ما ذكر معلقون على المقطع. فئة من المعلقين على المقطع تعاطفوا مع لوشي بعد “الردم” والانتقادات العنيفة التي وجهت لها, وأرجع هؤلاء السبب في خطأ المذيعة للتسرع الواضح في قرأتها.

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