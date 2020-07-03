احتواء اكبر عملية سرقة ونهب وحرق لسوق سعد قشرة

الخليج 365:

تمكنت شرطة محلية بحري برئاسة العميد محمد سيد احمد من احتواء اكبر عملية للسرقة والنهب بسوق سعد قشرة وذلك على إثر قيام بعض المتفلتين بالدخول لسوق سعد قشرة في محاولة لنهب السوق .

وتمكنت القوة المكونة من مدير شرطة محلية بحري ورئيس قسم المدينة وعدد من ضباط القسم والجنود من منع تنفيذ العملية الاجرامية والسيطرة عليهم والقبض على عدد من المتهمين وبحوزتهم مواد بترولية حارقة .

ورغم قلة اعداد افراد الشرطة الا انهم تمكنوا من الثبات لمدة 4 ساعات كان المتهمون يرشقون الشرطة بالحجارة الا ان تمت السيطرة عليهم.

ووفقًا لصحيفة اخبار اليوم، اصيب في هذه العملية رئيس شرطة المحلية ورئيس القسم الأوسط وعدد عشرين من الرتب الاخرى .