وزارة الري تؤكد استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن السودان، الخميس، استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة” الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس قوله إن “فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة خلال الأيام القليلة القادمة” دون تحديد موعد.

وأضاف عباس أن “الوفد السوداني الذي يضم ممثلين من الوزارات السيادية (الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل)، إضافة لخبراء المياه والخزانات على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض”.

وتابع أن استعدادات الفريق السوداني تأتي “للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا للمبادرات العديدة التي قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة”.

ولفت عباس إلى أن “الاتحاد الإفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين (الخبراء) الأفارقة، إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون أصلا مع فرق التفاوض وهم من جنوب إفريقيا، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة”.