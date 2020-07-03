وزارة الطاقة تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفت وزارة الطاقة والتعدين صحة ماتناولته وسائط الإعلام من خطاب مفبرك منسوب لمدير إدارة التوزيع بالإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط يتحدث عن أسعار جديدة للوقود. وأكدت وزارة الطاقة والتعدين بأن الخطاب مفبرك وغير صحيح وليس هنالك زيادة في أسعار الوقود.

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