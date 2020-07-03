توقف إستيراد الجازولين لشهرين

الخليج 365 :

كشفت مصادر موثوقة، أن الحكومة لم تستورد “جازولين” منذ نحو شهرين بسبب عدم تأمين وزارة المالية للمبالغ المطلوبة ، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجازولين.

وأكدت مصادر بحسب (باج نيوز)، أن الاعتماد خلال الفترة الماضية في توفير الجازولين كان على ما تنتجه المصفاة الرئيسة في الخرطوم، وقالت المصادر “لم يتم استيراد أي باخرة جازولين منذ شهرين”.

ويغطي إنتاج المصفاة من الجازولين 45% فقط من حوجة البلاد.

واشارت مصادر إلى أن الحكومة تعول حالياً على المحفظة واللجنة الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المشتقات النفطية خاصة الجازولين.

وأكدت المصادر، عدم وجود أي مشكلة فى البنزين حالياً، وقالت إن المخزونات المتوفرة تكفي لما يقارب الشهر بخلاف ما تنتجه المصفاة.