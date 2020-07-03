العدل و المساواة تدعم مطالب و إعتصام أهالي نيرتتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت حركة العدل و المساواة السودانية دعمها لمطالب أهالي نيرتتي و إعتصامهم المستمر منذ الثامن و العشرون من يونيو ٢٠٢٠ الماضي.
ويعتصم اهالي نيرتتي منذ ايام احتجاجا على تردئ الأوضاع الأمنية و انتشار اعمال النهب و السلب في المنطقة حيث سلم المواطنون مذكرة تحتوي على مطالبهم الى والي ولاية وسط دارفور.
وطالبت حركة العدل و المساواة في بيان لها، الحكومة الانتقالية للاستجابة الفورية لمطالب أهالي نيرتتي المشروعة بتوفير الأمن و حماية المواطنين و نزع سلاح المليشيات و القبض على المجرمين الذين ظلوا ينشرون الرعب و الهلع وسط المواطنين و ينهبون ممتلكاتهم و يقتلون الأبرياء دون ان تتصدى لهم السلطات الأمنية بالمحلية المناط بها حفظ الأمن و حماية المواطنين.
وأكدت الحركة في البيان الممهور بأسم الناطق الرسمي معتصم أحمد صالح على ضرورة محاسبة السلطات الأمنية بالمحلية لتقاعسها عن القيام بما يلزم لمواجهة الانفلات الأمني بالمنطقة .
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