الجنيه يتراجع مُجدداً أم الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني إرتفاعاً جديداً اليوم الخميس بالسوق الموازي .

وعذا تجار بالسوق الموازي الإرتفاع إلى إنعدام العرض وزيادة الطلب مما أدي الي إستمرار صعود العملة الحرة مقابل الجنيه .

وإرتفع سعر الصرف الدولار إلى “142” جنيهاً للبيع، و “141” جنيهاً للشراء، فيما بلغ الريال السعودي “36” جنيهاً للبيع ، و “35” جنيهاً للشراء، وبلغ سعر الدرهم الأماراتي “39” جنيهاً للبيع ، و”37″ جنيهاً للشراء.

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