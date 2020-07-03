تحرير السودان يرحب باعلان بتمديد الحلو لوقف اطلاق النار

رحب الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان _ المجلس الانتقالي محمدين محمد اسحق باعلان تمديد وقف الاعمال العدائية المعلن من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لقيادة عبد العزيز الحلو .

وقال محمدين وفق صحيفة (الجريدة): إعلان الحلو جاء في وقت تجددت فيه الآمال بقرب التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل في جوبا، بزيارة وفد حركات الكفاح المسلح الى الخرطوم بمعية الوساطة .

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واعتبر ان الاعلان سيعطي دفعة كبيرة للمفاوضات الجارية في جوبا واردف هذه الاشارة وردت في متن تعميم رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز حلو والذي ذكر ان الاعلان يأتي كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان ومن اجل اتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجاريةوأعرب عن أمله في أن تتوحد رؤى كل حركات الكفاح المسلح وخطواتها نحو تحقيق السلام الشامل في البلاد تحت رعاية دولة جنوب السودان. ولم يستبعد حدوث ذلك لجهة أن اهداف هذه الحركات الثورية متقاربة ولديها قواسم مشتركة بينها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )