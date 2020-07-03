التاريخ: 03-يوليو-2020
0 مشاهدة
رحب الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان _ المجلس الانتقالي محمدين محمد اسحق باعلان تمديد وقف الاعمال العدائية المعلن من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لقيادة عبد العزيز الحلو .
وقال محمدين وفق صحيفة (الجريدة): إعلان الحلو جاء في وقت تجددت فيه الآمال بقرب التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل في جوبا، بزيارة وفد حركات الكفاح المسلح الى الخرطوم بمعية الوساطة .
واعتبر ان الاعلان سيعطي دفعة كبيرة للمفاوضات الجارية في جوبا واردف هذه الاشارة وردت في متن تعميم رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز حلو والذي ذكر ان الاعلان يأتي كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان ومن اجل اتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجاريةوأعرب عن أمله في أن تتوحد رؤى كل حركات الكفاح المسلح وخطواتها نحو تحقيق السلام الشامل في البلاد تحت رعاية دولة جنوب السودان. ولم يستبعد حدوث ذلك لجهة أن اهداف هذه الحركات الثورية متقاربة ولديها قواسم مشتركة بينها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير السودان يرحب باعلان بتمديد الحلو لوقف اطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.