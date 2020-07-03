الجبهة الثورية : ليس هناك سبب يمنعنا لقاء الحزب الشيوعي

التاريخ: 03-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى القيادي بالجبهة الثورية عبد الوهاب جميل علمهم بموعد مضروب من قبلهم للقاء الحزب الشيوعي Advertisements وقال جميل وفق صحيفة (الجريدة): ليس هنالك سبب يمنعنا من لقاء الحزب الشيوعي و رجح وجود سوء في الاتصال او التنسيق وأردف لكننا سنرتب موعدا آخر للقاء بهم وكان الحزب الشيوعي قد أصدر بيانا ذكر فيه ان الجبهة الثورية حددت موعدا للقاء قياداته لكنه خالفت موعدها ولم تأت. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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