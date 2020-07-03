شهيد ثاني لمليونية (30) يونيو

التاريخ: 03-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements ارتقت في الساعات الأولى من صباح اليوم روح الشهيد الثاني لمليونية 30 يونيو موكب امدرمان موسى عثمان (الحاج) وفق صحيفة الجريدة وسيتم تسليم الجثمان صباح اليوم بمستشفى امدرمان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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