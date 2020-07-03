عاجل.. تسجل 90 إصابة جديدة وفاة حالتين بفيروس كورونا

الجمعة 3 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان عن تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى 2 وفاة، وتعافي 18 حالة وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم، وبذلك يرتفع أجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة الى(9663) والوفيات الى (604) فيما بلغت جملة المتعافين (4624) متعافى.



وسجل التقرير الوبائي ارتفاع حالات الإصابة بولاية نهر النيل لعدد 26 حالة إصابة جديدة فيما لم تسجل 12 ولاية من جملة 18 ولاية اي حالات إصابة جديدة.

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (44) حالة، ولاية الجزيرة (4) ، النيل الأبيض (2) ، نهر النيل (26) ، كسلا (10) ،ولاية البحر الأحمر (4) حالات ،فيما بلغت الوفيات (2) بولاية الجزيرة ،

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و سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى الجزيرة (6) النيل الأبيض (حالة واحدة) حالة، ولاية سنار (4) ، وولاية القضارف (7) حالات تعافي.

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى ثلاثة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (147) وبلغ اجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (147) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (90) بنسبة ايجابية بلغت 61.2٪.

كما تشير الوزارة الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، ويعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية ومن ضمن نتائج الحالات (حالة واحدة) وافدة الي ولاية النيل الأبيض.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.