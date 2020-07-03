تغريدة نارية نشرها أمير قطر الشيخ تميم عن أردوغان وتركيا تجلط دول الحصار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريدةً عبر حسابه في “تويتر” حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة الخميس، والتي تعتبر الزيارة الأولى لأردوغان خارجياً منذ تفشي فيروس كورونا.

وقال الأمير تميم، في التغريدة التي رصدتها “وطن”: “بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي”.

وأضاف الشيخ تميم: “نستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء”.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، بحث أمير قطر مع الرئيس التركي، الخميس، “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

كما أكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاوناً وتكاملاً في جميع المجالات، حيث ناقش الشيخ تميم بن حمد وأردوغان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق الخميس، غادر الرئيس التركي الدوحة، بعد زيارة التقى خلالها الأمير القطري، هي الأولى له خارج البلاد عقب تفشي وباء كورونا.

ورافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار.

كما رافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.