خبراء ومحللون: سياسات الحكومة تسهم في زيادة معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار

الخليج 365 :

عزا خبراء ومحللون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الاسواق الي الزيادة التي طرأت على سعر الدولار مقابل الجنيه مؤكدين أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة حالياً ستعمل على زيادة التضخم وإرتفاع الأسعار.

وتوقع د. نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي ان تستمر الزيادة في أسعار السلع خاصة وان حكومة الفترة الانتقالية تمضي بخطي متسارعة نحو إقرار سياسة رفع الدعم التي تعد إحدى موجهات البنك الدولي داعياً إلى ضرورة الوقوف الي جانب المواطن الذي ناضل وأسقط حكومة العهد البائد من أجل العيش الكريم والكرامة الإنسانية واضاف قائلا ” على الحكومة توفير أساسيات الحياة للمواطنين وعدم تحميلهم نتائج أخطاء سياساتها الاقتصادية”.

من جانبه أوضح د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ان الحكومة في حال إتجاهها لرفع الدعم عن السلع فإن ذلك سيكلفها الكثير داعيا حكومة حمدوك للتريث وعدم المسارعة لتطبيق روشتة البنك الدولي مبينا أن كل الدول التي هرولت وراء سياساته لم تجني سوى السراب.

وأشاد جامع بقرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الخاص بإنشاء محفظة لدعم السلع الاستراتيجية مبيناً أن مثل هذه القرارات تثلج صدور المواطنين وتدخل الفرحة في نفوسهم وقال إن الحكومة بإمكانها إيصال هذه السلع للمواطنين في منازلهم عبر لجان الخدمات والتغيير في الأحياء حتى لايقعوا فريسة سهلة للسماسرة والمضاربين.