تجمع المهنيين يجمد عضوية 4 أجسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين سحب جميع ممثليه في كل هياكل الحرية والتغيير واللجان الحكومية والمجالس إلى حين صدور قرار رسمي بشأن تمثيل تجمّع المهنيين في هذه الجهات.

ووجه أجتماع مجلس التجمع (الخميس) بمخاطبة قوى إعلان الحرية والتغيير والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء مشاركتهم كممثلين لتجمع المهنيين.

وأصدر التجمع عدد من القرارات في إطار ترتيب الأوضاع الداخلية، وقرر تجميد عضوية أجسام (لجنة أطباء السودان المركزية، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الموارد البشرية، تجمع مهنيي الأرصاد الجوية و تجمع البئيين السودانيين) وحسب بيان التجمع أن القرار نتيجة الخروقات المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين، وان الخطوة بعد قرابة الشهرين من التريّث وضبط النفس بل وإفساح المجال أمام عدد من المبادرات، ما أغرى قيادات هذه الأجسام بارتكاب مزيد من التجاوزات وانتهاج ممارسات خارجة عن المؤسسية وسعيًا لخلق مركز موازٍ ضاربة بذلك كل أعراف العمل المشترك.

وأشار البيان إلى إيقاف مندوب تحالف المحامين في المجلس محمد حسن عربي والمندوب المناوب طه عثمان إسحق إلى حين اكتمال التحقيق، ومخاطبة تحالف المحامين بذلك لاتخاذ اللازم، بجانب إعفاء جميع المتحدثين الرسميين على أن تتم تسمية متحدثين آخرين قريبًا.

وكشف بيان التجمع عن تحريك الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالسطو على صفحة تجمع المهنيين السودانيين.

وأوضح ان القرارات ضرورية وهي جزء من عملية إصلاح وتطوير مؤسسة تجمّع المهنيين وزيادة فاعليتها لمواجهة تحديات المرحلة، سواء ما يلي الشروع في بناء النقابات عبر جمعياتها العمومية أو فيما يخص الهم الوطني العام ومسؤوليات تجمّع المهنيين تجاه ثورة ديسمبر ومهام المرحلة الانتقالية.