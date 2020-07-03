فيصل: الحكومة توافق على تمديد الفترة الانتقالية لأربع سنوات لكن بشرط.

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق الرسمي للحكومة الإنتقالية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن ورقة الموقف التفاوضي للحكومة وافقت على طلب حركات الكفاح المسلح بتمديد الفترة الإنتقالية لأربع سنوات بدلا عن ٣٩ شهرا، بشرط اعتبار فترة الحكومة الحالية جزءا من الأربع سنوات، كما وافقت على تعديل المادة (٢٠) من الوثيقة الدستورية لاستثناء قيادات الحركات من شرط عدم ممارسة العمل السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

واقترحت ورقة الحكومة تمثيل الحركات المسلحة بمقعدين في المجلس السيادي وأربعة وزراء في الحكومة.

وتعتبر مقترحات الحكومة قريبة من مقترحات الحركات. بينما لا يزال النقاش دائرا لصياغة رؤية الجانب الحكومي لتشكيل المجلس الشريعي.

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وقال فيصل في تصريحه ل(السوداني الدولية) ان هذا ما تقترحه الحكومة حتى الآن و هو خاضع للتفاوض.

وقال الناطق الرسمي للحكومة انه الي الان لم يتم تأكيد عدد الوزارء المغادرين من الحكومة الإنتقالية كما لم تحدد أسماء بعينها.

وعاد فيصل وأكد أن التعديل الوزاري كان مرتبطا بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام، لكن وبحسب وعد رئيس الوزراء في كلمته قبل يومين فسيتم إجراء تعديل في ظرف أسبوعين.