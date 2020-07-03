اعتقال القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل انس عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الأجهزة الأمنية السودانية القبض على كل من أنس عمر، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل وخالد محمد نور إضافة إلى الشخص المكلف بتأمينهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

ونقلت الوكالة عن الأجهزة الأمنية السودانية تأكيدها الحرص على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد في إطار سعيها لتحقيق الأمن ومحاربة الشائعات.

اعتقال رئيس حزب المؤتمر

اعتقلت السلطات الاثنين، عددا من قادة حزب المؤتمر الوطني المنحل بمن فيهم رئيسه إبراهيم غندور، وقالت الحكومة إنهم كانوا ينسقون لأعمال معادية.

وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد وعد بتحقيق مطالب المتظاهرين وأسر الضحايا في غضون أسبوعين في مسعى بحسب مراقبين لامتصاص غضب الشارع من أداء الحكومة.