عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 3 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

والي الخرطوم: سنسمح بانتاج الخبز التجاري بالولاية وفق شروط وموجهات محددة

جهاز التحصيل الموحد : يطالب بوضع خطة عاجله لرفع مستوى الايرادات

الفريق اول شرطة/ بشاير يترأس الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة

تجمع الحرفيين يسجل زيارة لأسرة شهيد مليونية ٣٠ يونيو

الجريدة

ﻣﻘﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟـ)ﻗﺤﺖ(: رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ

اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ : ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك )ﺳﺒﺐ( ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻟﻘﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻃﺒﺎء ﺗﻨﻔﻲ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ

الامن ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل »أﻧﺲ ﻋﻤﺮ«

واﻟﻲ ﻏﺮب ﻛﺮدﻓﺎن ﻳﻨﻔﻲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ

النيل الدولية

البدوي للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

الكشف عن ملابسات اعتقال أنس عمر

بعد الأنباء عن اعفائه…الفريق عادل بشائر يترأس اجتماع للشرطة

مدير إدارة الإمداد بالطاقة: أزمة البنزين ستحل خلال 48 ساعة

ضبط مبالغ ضخمة من العملة المزيفة فئة الـ 500 جنيه

السوداني الدولية

والي البحر الأحمر يتقدم بإستقالته ويسلم المهام لامين عام الحكومة

السعودية تدعو إيران للتوقف عن جرائمها

موافقة مشروطة من الحكومة على تمديد الفترة الانتقالية لأربع سنوات

اليوم التالي

تجمع المهنيين يسحب ممثليه في الحرية والتغيير ويعفي المتحدثين باسمه

وزارة النفط تنفي زيادة أسعار الوقود

تعثرت المشاورات بين الحكومة والجبهة الثورية، حول توزيع نسب البرلمان، والترتيبات الأمنية.. محك السلام

آخر لحظة

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الطاقة تنفي زيادة أسعار الوقود

امتحانات شهادة الأساس في الخارج مرهونة بالملاحة الجوية

مصر تحذر السودان من مخاطر لسد النهضة

الجزيرة تشكو ضعف وارد المواد البترولية

316 اصابة بكورونا متضمنة 30 حالة وفاة في الفترة من 25 وحتي 29 يونيو الماضي

صوت الأمة

تعديل وزاري وشيك في حكومة حمدوك

القبض على انس عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول

وفد سلام جوبا بالخرطوم ” بيان الشيوعي شيل حال وغير دقيق”

أخبار اليوم

استقالة ولاة عسكريون استباقا لقرارات بإعفائهم من مناصبهم

«الحرية والتغيير» تفوّض حمدوك تعيين حكام 12 ولاية بينهم امرأتان

القاء القبض على المتهم الهارب انس عمر

شرطة بحري تحتوي اكبر عملية سرقة ونهب وحرق لسوق سعد قشرة

الوطن

وصول الدفعة الاولى من العالقين بالهند

تنويه من ادارة خران جبل اولياء

الدقير يطالب الحكومة بعدم تجاهل إعتصام نيرتتي

اعتقال القيادي بالوطني المحلول أنس عمر

وزير الري:فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف مفاوضات سدالنهضة

الصراع يتواصل في الجسم الثوري مجلس تجمع المهنيين يجمد 5 أجسام كبيرة داخله، ويقرر سحب جميع ممثليه في قوى الحرية والتغيير

خبراء ومحللون: سياسات الحكومة تسهم في زيادة معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار

هل تؤدي سياسات وزير المالية الي انقسام الحكومة؟

اصرار المؤسسات المالية الغربية علي رفع الدعم الى أين يقود البلاد؟

السوداني

مجلس تجمع المهنيين يجمد 5 أجسام كبيرة داخله، ويقرر سحب جميع ممثليه في قوى الحرية والتغيير

البعث القومي: زيادة أسعار الخبز والوقود والكهرباء خط أحمر وعلى الحكومة وقف برنامج البنك الدولي

استقالة والي البحر الأحمر

والي جنوب دارفور يتقدم باستقالته

تعثر الإتفاق حول نسبة الثورية في المجلس التشريعي

وكالة السودان للأنباء “سونا”

عائشة تطلع علي المشروعات الخدمية بالحلفاياوقضايا العاملين بنظافة بحرى

إنعقاد الجلسة التحضيرية لملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي

فدوي : ملتقى البناء والانتقال الديمقراطي يلبي طموحات الشباب

وزير الري: فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف مفاوضات سدالنهضة

وزير الإعلام يشيد بالجهود الوطنية لجامعة الخرطوم

تجمع المهنيين يرحب بإعلان الحلو لتمديد وقف الأعمال العدائية

تجمع المهنيين يدعو الحكومة الإنتقالية لحل مشكلة نيرتتي

وزيرة الخارجية تتلقى دعوةً لزيارة باكستان

وزير الدولة بالخارجية يلتقي سفير الإمارات

القاء القبض على المتهم الهارب انس عمر

الكيانات الصيدلانية تطالب الدولة بتوفير 55 مليون دولار شهرياً للدواء

إستئناف العمل بجميع وحدات جامعة الجزيرة الأحد القادم

وصول الرحلة الاولى من عملية اجلاء العالقين بالهند مساء امس

الارصاد :الحرارة تحافظ على قيمها مع احتمال الأمطار بمعظم البلاد

والى الخرطوم يصدر قراراً بانتاج الخبز التجاري حسب شروط