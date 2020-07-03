قراصنة يهاجمون سفينة نفط قبالة ساحل نيجيريا ويخطفون 9 أشخاص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت شركة بي.دبليو أوفشور، إن قراصنة هاجموا سفينة تابعة لها تعمل في إنتاج النفط قبالة سواحل نيجيريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وخطفوا 9 نيجيريين.

وبحسب “رويترز”، قال ستالي أندريسن المدير المالي للشركة، إن السفينة “سنجي بيرج” تعرضت للهجوم أثناء إجراء أعمال صيانة بها.

وأضافت الشركة المسجلة في أوسلو أن جميع الأفراد الباقين على متن السفينة بخير.

وأوضح أندريسن “نتعاون الآن مع السلطات النيجيرية لإعادة التسعة (المخطوفين) سالمين”.

و”سنجي بيرج” سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ ويمكن أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 50000 برميل يوميا، وكانت تعمل في حقل نفط أوكوري الذي تديره شركة “أداكس بتروليوم”، وهي جزء من مجموعة “سينوبك” الصينية.

وقالت شركة “درايد جلوبال” للأمن البحري، نقلا عن تقارير لم تحدد مصدرها، إن الهجوم وقع باستخدام 3 قوارب ومتفجرات، مما يجعله هجوما غير عادي.

وأشار أندريسن إلى أنه ليس بإمكانه تأكيد استخدام عدد من القوارب، لكنه نفى استخدام متفجرات في الهجوم. وفقا لـ”رويترز”.