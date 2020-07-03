حرب “الكأس الفارغة”… معركة إثيوبية مصرية تشتعل بسبب سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تشهد وسائط التواصل الاجتماعي نزاعا حادا بين المصريين والإثيوبيين على خلفية الخلاف السياسي الكبير بين البلدين، مصر وإثيوبيا، بعد انهيار مفاوضات سد النهضة بين البلدين، وقرار إثيوبيا ملء السد بدون بدون التنسيق مع دول الجوار.

وانتقل النزاع من التصريحات السياسية للدبلوماسيين على وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية إلى صراع محتدم في وسائل التواصل الاجتماعي بين مواطني البلدين من خلال التغريدات التي يطلقها الإثيوبيين من جهة وردود المصريين عليها من جهة أخرى.

وظهرت عدة تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبية تبرر فيها حق إثيوبيا بملء السد، مع هاشتاغ يحمل عنوان “إنه سدي”.

ونشر الإثيوبيون فيديوهات يسخرون فيها من حق مصر في مياه نهر النيل، وتظهر في أحد الفيديوهات امرأة إثيوبية تقوم بملء المياه في أواني واحد للسودان وآخر لمصر لتقوم في نهاية الفيديو بإفراغ الإناء الخاص بمصر، في إشارة لعدم رغبتهم بمنح مصر حقها في مياه النيل.

وردت مواطنة مصرية على الفيديو الذي أثار عاصفة من الانتقادات، بفيديو آخر من دون أن تنطق بكلمة واحدة.

وتظهر في الفيديو شابة مصرية أمامها كوب من المياه، يفصلها عنه حاجز صغير مبني من ألعاب الأطفال التركيبية (المكعبات)، لتقوم بتهديم الحاجز بكل بساطة، في إشارة إلى إلى تمدير السد، لتتناول بعدها الكوب وتشرب المياه.

لم تتوقف حرب الإنترنت بين المغردين على هذا المنشور، حيث شارك بعض الأشخاص الموالين لإثيوبيا صورة لموزة منقوش عليها امرأة تحمل الحطبا، في مؤشر على دور السد في عملية النهضة.

ليرد المصريين على هذه المنشورات، برسم فرعوني قديم، يظهر فيه أحد الفراعنة يقطع رأس شخص، كتحذير من أن ملء السد يتسبب بعطش بلادهم، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

ونشر آخرون فيديو يظهر صراعا بين مقاتيلين، يقوم أحدهما (الإثيوبي) بالكثير من الحركات الاستعراضية قبل النزال، ليرديه المصري قتيلا من الضربة الأولى.