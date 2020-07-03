النيابة تُعلن السابع من يوليو أولى جلسات محاكمة متهمي مجزرة الأبيض

التاريخ: 03-يوليو-2020
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كشف مصدر مطلع لـ(الجريدة) أمس،عن تحديد النيابة العامة موعد مُحاكمة متهمي مجزرة الأبيض،وأشار إلى أن أولى جلسات المحاكمة ستبدأ في السابع من يوليو الجاري.
وكانت أُسر ضحايا مجزرة الأُبيض قد شرعت بفتح بلاغات ضد (٩) أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع مُتهمين بقتل (٦) مواطنين، بينهم (٤) طُلاب أبان الأحداث التي وقعت في ال(٢٩\٧\٢٠١٩) الشهيرة ….
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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