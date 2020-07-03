اصرار المؤسسات المالية الغربية على رفع الدعم الى أين يقود البلاد؟

تسلم الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني في لقائه القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية بالخرطوم “براين شوكان” ومديرة بعثة المعونة الأمريكية “هيلن بتاكي” 20 مليون دولار من المعونة الامريكية لمشروع دعم الأسر في السودان كجزء من الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية في مؤتمر برلين، الذي عُقد الشهر الماضي البالغ 356 مليون دولار إضافة لدعم عيني بلغ 143 ألف دولار مقدم من مكتب المبادرات الانتقالية الامريكي واستعرض اللقاء مشروع دعم الأسر وبرنامج التحول الرقمي الذي يعتمد عليه المشروع.

وبحسب صحيفة الوطن، أشاد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في السودان بجهود الحكومة السودانية في “الإصلاحات الاقتصادية”!! ومساعيها لبرنامج دعم الأسر، الذي يسهم إلى حد كبير في تحسين حياة المواطنين السودانيين!؟.

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يتضح مما تم اعلانه من مواضيع مناقشات اللقاء ان الامريكي يستعجل البدوي وحكومة حمدوك تسريع تنفيذ التفاهمات المبرمة مابين البدوي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي!!؟ فقد حدد الأمريكان هدفا للبدوي برفع الدعم في السابق من خلال تلك التفاهمات المبرمة!! علي الرغم من ارجاء الحكومة الامر بقولها إنها لا تستطيع رفع الدعم الآن لأنه سيؤدي إلى توتر خطير يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات ضخمة في كامل البلاد!!.

ومع ذلك يرد”اليانكي” : لقد أظهر رفع الدعم الجزئي عن البنزين والخبز أن السكان على استعداد لتحمل ارتفاع الأسعار!؟.

خاصة وان الشعب السوداني صبر علي الرفع الجزئي والمعاناة !! مع تاكيده عدم السعي لاسقاط الحكومة؟!.

وفات عليه ان زيادة المعاناة التي تحاول جره اليها امريكا ، من خلال المؤسسات النقدية الدولية الصندوق والبنك انما تعمل علي دفعه دفعا الي خروج ثورة الجياع واسقاط الدولة!؟.

لذلك وامام هكذا اصرار لا مناص من المخطط في المستقبل القريب حزمة من التدابير لإلغاء الدعم في المجالات الاخرى بناء على طلب الدول الغربية والبنك الدولي!!؟.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)