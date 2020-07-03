وزير الري:فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف مفاوضات سدالنهضة

اكد بروفسير ياسرعباس وزير الري والموارد المائية أن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.

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واضاف فى تصريح لسونا ان الاجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الاعداد وان الاتحاد الأفريقي يعمل على اعداد قائمة المراقبين (الخبراء) الأفارقة اضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون اصلا مع فرق التفاوض وهم من جنوب افريقيا والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية.

وقال وزير الري ان الوفد السوداني الذى يضم ممثلين من الوزارات السيادية اضافة لخبراء المياه والخزانات على اتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا على المبادرات العديدة التى قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة.

وبحسب صحيفة الوطن، كانت الدول الثلاث ( السودان ومصر واثيوبيا ) قد وافقت على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب افريقيا التى تترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي وقد وافقت اثيوبيا بموجبها تأخير البدء في الملء الأول لسد النهضة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)