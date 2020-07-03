- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 3 يوليه 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية السودانية القبض على كل من أنس عمر، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل وخالد محمد نور إضافة إلى الشخص المكلف بتأمينهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.
ونقلت الوكالة عن الأجهزة الأمنية السودانية تأكيدها الحرص على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد في إطار سعيها لتحقيق الأمن ومحاربة الشائعات.
أتى ذلك فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين تجميد عضوية خمسة من مكوناته وإعفاء المتحدثين باسمه مع إيقاف مندوبيه من تحالف المحامين وسحب جميع ممثليه في هياكل الائتلاف الحاكم واللجان والمجالس الحكومية.
هذا وقال بيان للتجمع إنه قرر تجميد عضوية الأجسام الممثلة في لجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الموارد البشرية، وتجمع مهنيي الأرصاد الجوية وتجمع البيئيين السودانيين، وهي المكونات التي تؤيد محمد ناجي الأصم وإسماعيل التاج. وأرجع التجمع قرار التجميد إلى "خروقاتها المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت قبل أيام أن جهات أمنية أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري، قيادات تنتمي لحزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" المحلولين، كانت تُخطط لتحركات معادية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تحركات أمنية هامة بالسودان.. إعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.