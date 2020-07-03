عاجل| تحركات أمنية هامة بالسودان.. إعرف الحكاية

الجمعة 3 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية السودانية القبض على كل من أنس عمر، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل وخالد محمد نور إضافة إلى الشخص المكلف بتأمينهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.



ونقلت الوكالة عن الأجهزة الأمنية السودانية تأكيدها الحرص على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد في إطار سعيها لتحقيق الأمن ومحاربة الشائعات.

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أتى ذلك فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين تجميد عضوية خمسة من مكوناته وإعفاء المتحدثين باسمه مع إيقاف مندوبيه من تحالف المحامين وسحب جميع ممثليه في هياكل الائتلاف الحاكم واللجان والمجالس الحكومية.

هذا وقال بيان للتجمع إنه قرر تجميد عضوية الأجسام الممثلة في لجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الموارد البشرية، وتجمع مهنيي الأرصاد الجوية وتجمع البيئيين السودانيين، وهي المكونات التي تؤيد محمد ناجي الأصم وإسماعيل التاج. وأرجع التجمع قرار التجميد إلى "خروقاتها المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين".

وكانت الحكومة السودانية أعلنت قبل أيام أن جهات أمنية أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري، قيادات تنتمي لحزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" المحلولين، كانت تُخطط لتحركات معادية.