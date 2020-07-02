الجيش: فيديو الجزولي معلوماته كاذبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العميد الطاهر أبو هاجة عدم صحة المعلومات عن التخطيط لضرب القيادة العامة واعتقال ضباط من الجيش ولجان المقاومة خطط للهجوم.

قال العميد الطاهر ابوهاجة فى تصريحات صحفية أن المعلومات الوارده في الفيديو المنسوب ل (محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية) والذي تداولته وسائط إعلامية مختلفة َمؤخرا عاريه تماما و لا اساس لها من الصحة .

واوضح ان الفيديو اورد معلومات كاذبه تتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان وراءه جهات علمانية متطرفة وحركات مسلحة وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة واعتقال (13) ضابط و (200) فرد من لجان المقاومة.

واشار أبوهاجة إلى ان القصد من الفيديو خلق البلبلة وزرع الفتن .

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