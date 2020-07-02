إدارة البترول بالجزيرة : ضعف وارد المواد البترولية اليومي

الخليج 365 : -أقر الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة بضعف الوارد اليومي من سلعتي البنزين والجازولين للولاية والذي لايتجاوز 40-50% من حاجة الولاية الكلية إضافة إلى 25 – 30% من سلعة الغاز. وأعلن سليمان في تصريح (لسونا ) أن اللجنة الإقتصادية بالولاية وهي المسئوولة حددت مسئووليات الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفض الإشتباكات بمحطات الوقود والإشراف العام لحركة الإمداد وإنسياب السلع للمحطات للإدارة العامة للمواد البترولية بالاضافة لقوى إعلان الحرية والتغيير والتي تشرف على تنفيذ موجهات الآلية المتعلقة بصرف الوقود. وأشارالى تفويض الوالي للمدراء التنفيذيين بالمحليات لتوزيع كل السلع الإستراتيجية بالمحليات وفق الآلية التي يتم تكوينها بكل محلية .

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