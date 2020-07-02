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تعرف على اسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي تورد (سونا)  الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء الاول من يوليو
دبر
اعلي سعر  11100ج
ادني سعر  10500ج
الوارد         صفر

فتريتة
اعﻻ سعر   9500ج
ادني سعر 9400ج
الوارد    140جوال

صفراء
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر9200جوال            الوارد     صفر

عكر
اعﻻ سعر  9300ج
ادني سعر 9050ج
الوارد       صفر

مقد
اعﻻ سعر  10500ج
ادني سعر  10000ج
الواردة      صفر

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تترون
اعﻻ سعر  11500ج
ادني سعر  11400ج
الوارد       صفر

ودباكو
اعﻻ سعر  9600ج
ادني سعر  9550ج
الوارد       صفر

حريراي
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر 9200ج
الوارد          صفر

الدخن
اعﻻ سعر    11500ج
ادني سعر  11400ج
الوارد         صفر

جملة الوارد  (140)  جوال ذرة

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