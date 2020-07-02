تعرف على اسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء الاول من يوليو

دبر

اعلي سعر 11100ج

ادني سعر 10500ج

الوارد صفر فتريتة

اعﻻ سعر 9500ج

ادني سعر 9400ج

الوارد 140جوال صفراء

اعﻻ سعر 9300جوال

ادني سعر9200جوال الوارد صفر عكر

اعﻻ سعر 9300ج

ادني سعر 9050ج

الوارد صفر مقد

اعﻻ سعر 10500ج

ادني سعر 10000ج

الواردة صفر Advertisements تترون

اعﻻ سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر ودباكو

اعﻻ سعر 9600ج

ادني سعر 9550ج

الوارد صفر حريراي

اعﻻ سعر 9300جوال

ادني سعر 9200ج

الوارد صفر الدخن

اعﻻ سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر جملة الوارد (140) جوال ذرة

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