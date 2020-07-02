مجلس الهلال يكمل اتفاقه رسميا مع اطهر ويونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكمل الهلال رسميا اتفاقه مع نجمي الفريق اطهر الطاهر ويونس الطيب لتمديد عقديهما لفترة جديدة وكشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن الهلال سيمدد للاعبين السودانيين فقط اول ايام التسجيلات ولم يكشف عن قيمة الصفقة والتي تكتم عليها رئيس الهلال ويجدر ذكره ان الهلال كان في وقت سابق قدم عرضا لثلاث سنوات لاطهر بقيمة 100 الف دولار واما بخصوص يونس فقد تسلم مبلغ مالي اولي ثلاثة مليار جنيه.

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