مطرب شاب معروف يتحدي الكورونا ويحتفل بزواجه في الخرطوم.!

الخليج 365 :

تفيد متابعاتنا أن مطربا شابا معروفا قرر دخول القفص الذهبي مطلع الشهر الحالي ووضع برنامجا محددا لحفل الزواج الذي سيقتصر علي مشاركة 250 شخصا فقط ستتم دعوتهم لتناول الغداء بأحدي الصالات التي تسع لأكثر من 1000 شخص وسيتم إجلاسهم بنظام التباعد الذي يمنع الأختلاط المباشر ،وإختار العريس مطربا واحدا للمشاركة في إحياء الحفل الذي ستكون مدته ساعة ونصف فيما سيكون بقية زملاءه ضيوفا علي الحفل ،ويجري المطرب المعروف الترتيبات هذه الأيام للحصول علي التصاريح المتعلقة بأقامة الحفل من جهات عديدة وفق الشروط التي يري أنها متطابقة مع الأشتراطات الصحية التي تحرص عليها الجهات المختصة ،وقال أنه لابد من مكافحة الكورونا بعودة الحياة لطبيعتها وفق تدابير إحترازية محددة مع ضرورة الألتزام بها .