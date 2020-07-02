أول مخاطر مؤتمر برلين لشركاء السودان.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جاء في منشور امس ان امريكا ستقوم بتركيب نظام حماية سبرانية لحواسيب وزارة ماليتنا وذلك خصما من مبلغ 326 مليون دولار كانت امريكا قد التزمت بدفعها لنا في مؤتمر المانحين الاخير ولم يوضح المتشور كم هو ثمن تركيب وتشغيل ذلك النظام. هناك عدة اسئلة نود ان تجيبنا عليها وزارة المالية وهي: هل يفرض علينا ان ناخذ نظام امريكي مهما كان سعره وجودته وبدون ان نطرح المشروع في عطاء عالمي لانه ممنوح لنا من امريكا . هل الحماية السبرانية اولوية الان في ظل الازمة المستفحلة في الوقود والكهربا والخبز وغيره؟. خواديم الحواسيب في وزارة ماليتنا ستكون مربوطة بخواديم حواسيب اكبر في امريكا، فما الذي يضمن لنا سرية معلومات وزارة ماليتنا ؟ نحن نتقدم باسئلتنا اعلاه من منطلق واجبنا بالحفاظ علي المال العام والذي نثق في حرص العاملين في وزارة المالية عليه اكثر منا.
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