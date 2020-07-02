عودة المسلمي !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

موافقة مجلس الفشل الذريع علي عودة المدرب التونسي المسلمي لقيادة الفريق فيما تبقي له من مباريات في الموسم الحالي هو تصحيح لواحد من الاخطاء الكثيرة التي ظل يرتكبها المجلس طوال فترة قيادته للنادي ولا اعتقد ان هناك خيار اخر أمام المجلس كان سيلجأ اليه في امر التدريب سوي اعادة المدرب التونسي الذي نجح في فترة وجيزة من وضع بصمته في الفريق وحسن قيادته في الفترة الماضية التي سبقت توقف الدوري بسبب جائحة كورونا ،، فاي قرار غير اعادة المدرب التونسي يعني الحكم علي الفريق البدء من الصفر في الوقت الذي سيخوض فيه المريخ ماراثون عنيف بسبب البرمجة المضغوطة التي نتوقع ان يعتمدها الاتحاد لاستكمال الموسم منذ منتصف اغسطس القادم رغم ان لجنة المسابقات لم ( ترسي علي بر حتي الان ) ولايعرف ان كانت ستكمل الدوري بنظام الذهاب والاياب ام التجمع في مدينة واحدة ؟

المريخ ظل يعاني حالة من عدم الاستقرار في التدريب بسبب التخبط الذي مارسه مجلس الفشل منذ انطلاق الدوري حيث تعاقد واستغني عن عدد من المدربين لاسباب واهية لاعلاقة لها بالعمل الفني الأمر الذي أثر سلبا علي مستوي الاداء الفني وعلي نتائج الفريق ما افقده عدد من النقاط دحرجته من الصدارة للمركز الثاني ،،فالمدرب التونسي المسلمي امامه فترة زمنية قصيرة اقل من شهرين سيكون مطالبا فيها باعادة تهيئة الفريق نفسيا وبدنيا وفنيا حتي يكون في كامل جاهزيته لاداء بقية مبارياته وتحقيق نتائج ايجابية يدعم بها حظوظه في المنافسة علي الاحتفاظ باللقب واعتقد ان ذلك اكبر تحدي سيواجه المدرب ولاعبيه في بقية مباريات الدوري التي سيخوضها المريخ وهو محروم من جماهيره بسبب الاشتراطات الصحية المطبقة علي جميع الاندية.

عموما نحمد لمجلس الفشل ان صحح خطأه بعودة المدرب المسلمي الذي نتمني ان يركز في عمله ويتخلي عن (النقة الكتيرة ) ،، نتمني ذلك !