إلي أن نلتقي.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:
1
بنظرة متأنية لمليونية 30 يونيو يمكننا ان نقول ان الثوار لازالوا يمسكون بكافة خيوط اللعبة السياسية في بلادي ، وحدهم من يقود الرسن ، وحدهم من يقول (لا ) في وجه الحكومة اذا حادت عن الطريق ، هولاء الثوار خرجوا في نهار غائظ هدفهم الاول وهو حراسة هذه الثورة التي صنعوها ، وقدموا فيها ارواحا من اجل الوطن ، هولاء الشباب الغر الميامن يثبتون كل يوم انهم (حراس) لهذه الثورة ، هم بالطبع غير راضوان عن منجزات حكومتهم حتى الان ، لذا كان خروجهم مبهرا ادهش الجميع ، ومبلغ تلك الدهشة انهم لازالوا متمسكون بسلميتهم التي بدأوا بها هذه الثورة الامر الذي دفع مجلس الوزراء يصدر بيانا يشيد فيه بسلوك هؤلا الشباب .
تلك المطالب التي جهر بها الثوار ، هي مطالب لكل فرد من افراد شعبنا (اكمال هياكل السلطة) ومحاكمة قتلة المعتصمين ، والقصاص من من قتل ضباط 28 رمضان ، وفك الضايقة المعيشية التي يعاني منها الشعب ، تلك هي المطالب .
تلك الحشود التي خرجت وضع الحكومة في موقف محرج للغاية باتت من خلاله مرتبكة للغاية )فهم يعلنون عن ترحبيهم بالتظاهر ، وفي ذات القوت يفرقون تلك المواكب الهادرة عن طريق الغاز المسيل للدموع ، واطلاق الرصاص الحي الامر الذي ادى لمقتل احد شباب الثورة بعد ان تمت اصابته في قبله اصابة قاتلة ، فصعدت روحه الطاهرة .
مسيرة 30 يونيو كشفت تخبط الحكومة للاسف الشديد وجردتها من وقارها وصدقها وابرزت مبرراتها في ما يتعلق (بالحجر المنزلي ) الذي تضرر منه الضعفاء والمساكيت وعمال اليومية ، وكاسبي رزقهم عبر المهن الاخرى ، فكيف لنا ان نقتنع بان الدولة خائفة على شعبها من وباء (كورونا) وبين ترحيبها بخروج هولاء الشعب في مليونية ، هذا يدلل بان تلك الحكومة غير صادقة في تلك الاشتراطات الصحية ، او انها مرعوبة حال رفضها تلك المليونية ، اذ لا يمكن ان تعطل الناس عن اعمالهم ما يدنو من الشهور الاربعة بحجة الخوف عليهم من هذا الوباء ، وتسمح لملايين البشر بالخروج لاحياء ذكرى 30 يونيو ؟ الا يعد ان تلك المببرات التي ساقتها مضللة ؟ الا يعد ان هناك اسبابا اخرى غير مرئية دفعتها لاعلان الحظر .
الان وبعد تلك الحشود التي خرجت في 30 يونيو واللاتي فاق عددها الملايين الخمسة في كل انحاء السودان ، على الحكومة ان ترفع ذاك الحظر ، وتجعل المواطن يتعامل مع هذا المرض وفق اشتراطاته الصحية وليس اشتراطاتها الصحية .
2
و… تتضارب الاخبار حول مستقبل الهلال فيما يتعلق بمجلسه الحالي هل يستمر كلجنة تسيير ، ام تقوم الوزارة بتعين لجنة تسيير ، واو يلتقط الاتحاد القفاز بسلطاته الممنوحة له من قبل الفيفا ويقوم بتعين لجنة تطبيع كما اسماها ، اعتقد ان استمراراية المجلس الحالي بقيادة الخديوي غير منطقية وربما احدثت شرخا جديدا في مجتمع الهلال ، لان الشارع الهلالي الان معبأ تماما ضد الخديوي ومجموعته ، وعليه فان استمرار المجلس لجنة تسيير لا غيره منطق ولا يقبله اي هلالي ، اما تدخل المفوضية بتكوين لجنة تسيير فالضرر سيكون اكبر على الهلال باعتبار ان المجلس الحالي لن يقوم باعداد اي ميزانية ، وسيتفاجأ من ياتي بعد الخديوي بديون ما انزل الله بها من سلطان .
3
الخديوي الذي اطلق على نفسه لقب(زعيم امة الهلال ) سيخرج علينا فور تنحيه كما قلت بطالبات مليارية ضخمة ، مستغلا الغياب التام للاخ الحبيب سعادة الفريق عصام كرار (امين الخزينة) لمشغولياته المتعددة ، وبالتالي سيقوم الرجل بتحديد تلك المديونية ، ربما لا تكون حقيقة ، وربما تكون حقيقة ، المهم عنده ان لا يرتاح المجلس الجديد ، هكذا يفكر الرجل على الدوام .
4
علميا فان الاعداد لموسم كامل يحتاج الي اعداد بدني لا يقل عن ستة اسابيع كاملة ، واذا افترضنا ان اليوم يوافق الثاني من يوليو ، وان الاندية حتى الان لم تبدأ اعدادها يصبح الاعداد بالنسبة للاندية في مهب الريح ، لان هذا الاعداد سيكون لاكمال الموسم الذي حدد له الثامن عشر من اغسطس المقبل ، وبعدها ستتفرغ الاندية للمشاركات الخارجية ، وبالتالي فان هذا الاعداد سيكون اعداد لموسم كامل في اعقاب التوقف الطويل للاعبين قرابة الاشهر الاربعة الاخير عن ممارسة اي نشاط .
ولازال شداد يواصل في استفزازه للوزارة ، بتلك التصريحات الشتراء ، لم ار رجلا في حياتي بتلك العدائية ، ولم ار رجلا معتدا برائه كهذا الرجل حتى وان كان على خطاء
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