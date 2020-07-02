دكتور إبراهيم البدوي للثوار: سمعناكم بوضوح وباذن الله سوف لن نخذلكم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد دكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عبر حسابه على تويتر وقوفه واستماعه لمطالب ثوار الثورة مترحما علي شهداء الثورة المجيدة.وقال ‏لجميع الذين خرجوا وثابروا وملأوا الساحات والطرق فى هذا اليوم الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة : سمعناكم بوضوح وباذن الله سوف لن نخذلكم. المادة السابقة الهلال منطقة ملغومة.. بقلم معاوية عيسى المقالة القادمة إلي أن نلتقي.. بقلم قسم خالد

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