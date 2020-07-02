شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : لم يكن يعلم المتظاهرون الذي خرجوا في مليونية 30 يونيو بالسودان وتحديداً بحي الديوم بوسط العاصمة الخرطوم أن في انتظارهم مفاجأة غير متوقعة, عبارة عن نقود تقع من فوقهم أثناء مسيرتهم. وبحسب رصد ومتابعة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان شخص يقوم برمي كمية كبيرة من الأموال من أعلى البناية التي يسكن بها بمنطقة الديوم حسبما أكد ناشرو الفيديو. الطريقة التي قام بها الشخص في رمي أمواله دفعت المئات ممن كانوا يمشون في المظاهرة للتجمهر تحت البناية لاستقبال النقود التي ظل يقذفها الشخص وبكميات كبيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد لفت الأنظار واحتشد حوله المئات.. السماء تمطر نقود على المتظاهرين بالسودان في يوم المليونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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