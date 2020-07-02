شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: راجت انباء عن إقالة المدير العام للشرطة الفريق أول عادل بشاير و8ضباط آخرين.

وقالت مصادر ل(السوداني الدولية) (الأربعاء)، إن قرارا صدر بإقالة مدير عام قوات الشرطة وعدد من الضباط رفيعي المستوى.

وذكرت المصادر للصحيفة أن الخطوة جاءت تزامنا مع المطالب التي رفعت بالأمس من قبل الثوار مشيرة إلى أنها كانت من ضمنها.

ولكن لم تعلن الداخلية قرارا بالخصوص حتى مساء اليوم.

و قد جاء فى خطاب رئيس الوزراء في ليلة الثلاثين من يونيو: “إنه ستتوالى على مسامعكم في الايام المقبلة عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية، وقد يكون لبعضها اثر كبير – سياسيا واقتصاديا واجتماعيا- وقال حمدوك انه سينفذ اهداف الثورة ديسمبر المجيدة”.

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