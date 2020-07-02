السودان يحرز المركز الثالث في سعر البنزين ويتفوق على السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف موقع (globalpetrolprices) العالمي المتخصص في أسعار الطاقة أن سعر الوقود في السودان أرخص من بعض الدول النفطية التي يقوم اقتصادها على النفط مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ” الرابع عالميآ في التصدير” بل وحتى المملكة العربية السعودية ” الأولى عالميآ في التصدير ” حيث يبلغ سعر اللتر في دولة الإمارات 49 سنت أمريكي وفي السعودية 29 سنت ويبلغ في السودان نحو 20 سنتا امريكيا (لتر البنزين في السودان 28 جنيه، الدولار في السوق الحر يساوي 140 جنيهاً).

وبحسب ما نقلت كوش نيوز من موقع (globalpetrolprices) لأسعار البنزين, يوم 29 شهر 6 سنة 2020 فإن أرخص سعر للبنزين في العالم في دولة فنزويلا التي إحتلت المركز الأول كأرخص سعر للبنزين في العالم ويساوي اللتر 2 سنت أمريكي، بينما إحتلت دولة إيران المركز الثاني بسعر 7 سنت للتر، والسودان المركز الثالث بحسب الموقع 14 سنت (ملحوظة من المحرر الإقتصادي بصحيفة كوش نيوز: يبدو أن هنالك خطأ في سعر البنزين من قبل الموقع وقد يعود لوجود أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الجنيه في السودان بين رسمي وموازي وربما كذلك وجود سعر قديم للبنزين المدعوم).

ويضيف المحرر الإقتصادي بصحيفة كوش نيوز رغم السعر الغير دقيق للموقع العالمي (globalpetrolprices) إلا أن السودان فعلا يحتل المركز الثالث من ضمن أرخص الدول قي أسعار البنزين والدولة الرابعة بحسب الموقع العالمي هي المملكة العربية السعودية حيث يبلغ سعر اللتر 29 سنت امريكي.