شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم والي ولاية البحر الأحمر اللواء حافظ التاج مكي بإستقالته إلى رئيس الوزراء ووزير الحكم الإتحادي. وقال الوالي في خطاب استقالته، ان قرار الاستقالة من مهام والي ولاية البحر الأحمر وإنهاء تكليفه جاء ليفسح المجال لغيره ولإرضاء طموحات ورغبة شباب الثورة الذين تقدموا بمذكرة خلال ذكرى 30 يونيو مشيرًا بأن ذلك يسهم في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة والي ولاية البحر الأحمر من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.