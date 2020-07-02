الاتحادي الأصل يؤكد رفضه القاطع لاتجاه الحكومة السودانية تمديد الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي “الأصل” رفضه القاطع لاتجاه الحكومة السودانية تمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية بالاتفاق مع قوى الكفاح المسلح.

وتجرى في الخرطوم منذ يومين مشاورات مكثفة بين وفد من قادة الحركات المسلحة ومسؤولي الحكومة الانتقالية لمعالجة القضايا التي تعيق التوصل الى اتفاق سلام، وأكدت تسريبات اتفاق المجتمعين على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح أربع سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام بجانب تعديل المادة 20 من الوثيقة الدستورية لتسمح لشاغلي المناصب من الحركات المسلحة بالترشح في الانتخابات.

وقال القيادي في الحزب الاتحادي علي أحمد السيد لصحيفة “سودان تربيون” الأربعاء ” في رأينا أي مساس بالوثيقة الدستورية بتمديد الفترة الانتقالية واجراء تعديلات عليها مرفوض تماما”.

وتابع ” الفترة الانتقالية هشة، وعرضة للتدخلات الخارجية والداخلية والحكومة غير منتخبة.. وبالتالي يجب التفاكر في الوصول الى تحول ديموقراطي حقيقي بدلا عن إطالة أمد الفترة”.