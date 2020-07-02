حمدوك يرحب باعلان الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب رئيس الوزراء الإنتقالي دكتور عبدالله حمدوك ببادرة حسن النوايا التي ابداها القائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية – شمال بتمديد وقف الأعمال العدائية لمدة سبعة أشهر أخرى.

وغرد حمدوك على حسابه بتويتر ‏إن تحقيق السلام الدائم والعادل في السودان هدف أساسي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الإنتقالية، وترخص في سبيله كل الأثمان.

وكان عبد العزيز الحلو قد أعلن تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة سبعة أشهر فى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة، اعتباراً من امس ، وذلك كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان، ومن أجل إتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجارية.