الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا الإتحاد الأوروبي، السودان للقيام بدور قيادي من أجل الاستقرار الإقليمي، ولعب دور قوي بالمنطقة، وتعزيز المزيد من التعاون الإقليمي والاستقرار، مشدداً على أهمية ذلك في ضوء الظروف الأمنية الخطيرة في ليبيا والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي، ونائب رئيس المفوضية الاوربية، جوزيف بوريل، إن نجاح التحول الديمقراطي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، حتى في أفضل الأوقات.
وأضاف “خاطر أولئك الذين يقودون التحول الديمقراطي في السودان بحياتهم من أجل المثل العليا لمجتمع ديمقراطي”.
وأكد على أهمية التضامن والتعددية في العمل، مشيرا إلي أن الاتحاد الاوروبي، اشترك إلى جانب الحكومة السودانية وألمانيا والأمم المتحدة، في استضافة مؤتمر الشراكة السودانية.
وأكد المسؤول الاوروبي أن الهدف الجماعي من المؤتمر، هو تعبئة الدعم السياسي والمالي، من المجتمع الدولي، لتمكين السلطات السودانية، لدفع ثورة ديسمبر إلى الأمام، والتأكد على عدم الرجوع خطوة للوراء.
وأوضح بأن السودان، شرع في رحلة نحو الديمقراطية، العام الماضي، حيث مهد الشباب والنساء في البلاد الطريق، لجهة صناعة مستقبل أفضل لبلدهم، وذلك بعد عدة سنوات من الحكم الدكتاتوري والانتهاكات وسوء الإدارة والفساد.
وعبر عن تشجيعه للسودان بالمضي نحو الديمقراطية، وسيادة القانون والتنمية، وأعتبر مؤتمر الشراكة السودانية معلما بارزا، غير أنه قال إن ”إقامة الديمقراطية رحلة وليست حدثًا، وأن الشعب السوداني يمكنه الاعتماد على دعم الاتحاد الاووبي.
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