الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الإتحاد الأوروبي، السودان للقيام بدور قيادي من أجل الاستقرار الإقليمي، ولعب دور قوي بالمنطقة، وتعزيز المزيد من التعاون الإقليمي والاستقرار، مشدداً على أهمية ذلك في ضوء الظروف الأمنية الخطيرة في ليبيا والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي، ونائب رئيس المفوضية الاوربية، جوزيف بوريل، إن نجاح التحول الديمقراطي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، حتى في أفضل الأوقات.

وأضاف “خاطر أولئك الذين يقودون التحول الديمقراطي في السودان بحياتهم من أجل المثل العليا لمجتمع ديمقراطي”.

وأكد على أهمية التضامن والتعددية في العمل، مشيرا إلي أن الاتحاد الاوروبي، اشترك إلى جانب الحكومة السودانية وألمانيا والأمم المتحدة، في استضافة مؤتمر الشراكة السودانية.

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وأكد المسؤول الاوروبي أن الهدف الجماعي من المؤتمر، هو تعبئة الدعم السياسي والمالي، من المجتمع الدولي، لتمكين السلطات السودانية، لدفع ثورة ديسمبر إلى الأمام، والتأكد على عدم الرجوع خطوة للوراء.

وأوضح بأن السودان، شرع في رحلة نحو الديمقراطية، العام الماضي، حيث مهد الشباب والنساء في البلاد الطريق، لجهة صناعة مستقبل أفضل لبلدهم، وذلك بعد عدة سنوات من الحكم الدكتاتوري والانتهاكات وسوء الإدارة والفساد.

وعبر عن تشجيعه للسودان بالمضي نحو الديمقراطية، وسيادة القانون والتنمية، وأعتبر مؤتمر الشراكة السودانية معلما بارزا، غير أنه قال إن ”إقامة الديمقراطية رحلة وليست حدثًا، وأن الشعب السوداني يمكنه الاعتماد على دعم الاتحاد الاووبي.